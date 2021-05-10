Воевавшего за «ДНР» бразильца Лусварги арестовали на родине за хранение наркотиков и боеприпасов

Воевавший за группировку «ДНР» бразилец Рафаэль Лусварги арестован за хранение наркотиков и боеприпасов в муниципалитете Президенти-Пруденти в Бразилии. Об этом сообщает globo.com.



Бывший боевик «ДНР» и стоявший рядом с ним мужчина были остановлены полицией во время патрулирования. Они испугались при виде патруля, чем привлекли внимание правоохранителей. Один из них дал неправдивые данные о себе, позже выяснилось, что это Лусварги.



Во время разногласий при допросе второй мужчина признался, что хотел купить у Лусварги марихуану. После информации о наркотиках правоохранители заявили, что необходимо будет проверить личные документы и выяснить наличие незаконных веществ в доме Рафаэля. В итоге Лусварги признался в хранении кокаина, боеприпасов и большого количества марихуаны, а затем передал ключ и разрешил обыск.



Полиция обнаружила в жилище Лусварги 25 килограмм марихуаны, порцию кокаиноподобного вещества и 350 боеприпасов калибра 9 мм.



Лусварги рассказал правоохранителям, что вернулся в Бразилию около месяца назад и отправился Президенти-Пруденти «в поисках работы, по указанию друга».



Согласно протоколу полиции, он заявил, что несколько недель назад согласился хранить наркотики и боеприпасы дома по просьбе других якобы неизвестных лиц. За это он получал 3000 реалов в месяц (570 долларов).

6 октября 2016 года Рафаэль Лусварги был задержан СБУ в аэропорту «Борисполь» при попытке въезда в Украину.



В январе 2017 года суд приговорил Лусварги к 13 годам тюрьмы по обвинению в терроризме и участии в незаконных вооруженных формированиях. Однако в августе Апелляционный суд Киева отменил приговор из-за процедурных нарушений. В декабря 2017 года Лусварги была заменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца.



Прокурор по делу Лусварги Игорь Волк заявлял, что бразильца освободили в декабре 2017 года для обмена пленными. В связи с этим Лусварги изменили меру пресечения — его передали под охрану СБУ.



Некоторое время Лусварги проживал в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП в Киеве, где его в апреле 2018 года нашли журналисты, а 4 мая схватили националисты и доставили в СБУ.



В мае 2019 года украинский суд повторно приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы. В том же году бразилец попал в список на обмен пленными и был передан в Донецк 29 декабря.