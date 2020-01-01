Бразильского боевика Лусварги отправили в Донецк

Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне незаконных вооруженных формирований группировки «ДНР» на Донбассе и попал в список обмена пленными 29 декабря, пока находится на неподконтрольной Украине территории, а не в России. Об этом сообщил бывший адвокат гражданина Бразилии Валентин Рыбин, передает «Радио Свобода».



Рыбин также опроверг информацию о том, Лусварги должен был отправиться самолетом из киевского аэропорта в Бразилию.



Рыбин подтвердил, что 29 декабря его бывший подзащитный вместе с другими лицами, принимавшими участие в обмене, отбыл в сторону Донецка. Адвокат не подтвердил, но и не опроверг информацию о планах по возвращению Лусварги в Бразилию.

В мае 2019 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил бразильца Рафаэля Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



6 октября 2016 года Лусварги был задержан сотрудниками СБУ в киевском аэропорту «Борисполь» при попытке въехать в Украину.



В январе 2017 года суд отправил Лусварги под стражу на 13 лет. Однако в августе Апелляционный суд Киева отменил приговор из-за процедурных нарушений. В декабря 2017 года Лусварги была заменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца.



Прокурор по делу Лусварги Игорь Волк заявлял, что бразильца освободили в декабре 2017 года для обмена пленными. В связи с этим Лусварги изменили меру пресечения – его передали под охрану СБУ.



4 мая 2018 года Лусварги был схвачен праворадикалами и доставлен к зданию СБУ.