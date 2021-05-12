МИД Украины протестует в связи с визитом депутатов «Единой России» в ОРДЛО

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов партии «Единая Россия» на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.



«Рассматриваем приезд российских депутатов как элемент российской предвыборной кампании накануне сентябрьских выборов в Государственную думу РФ. Поездка ярко иллюстрирует упадок поддержки "Единой России" среди российского населения, которую правящая партия РФ сейчас пытается компенсировать за счет привлечения жителей временно оккупированных территорий Украины», — говорится в комментарии спикера МИД Украины.



В министерстве отмечают, что участие в выборах в Госдуму РФ украинских граждан с навязанными оккупационной администрацией российскими паспортами ставит под сомнение их легитимность.



«Такие действия российской стороны подрывают политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, идут в разрез с обязательствами России в рамках Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата», — отметили в украинском МИД.



В ведомстве также призвали граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, не участвовать в российских выборах.

11 мая секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин, а также бывший «премьер-министр» группировки «ДНР», а ныне глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, посетили неподконтрольный Украине Донецк.