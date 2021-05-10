Один из руководителей «Единой России» посетит праздник «ДНР» в Донецке

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак посетит неподконтрольный Украине Донецк 11 мая. Об этом сообщает телеграм-канал Wargonzo.
Компанию Турчаку в этой поездке составят депутат Госудмы от «Единой России» Дмитрий Саблин, а также бывший «премьер-министр» группировки «ДНР», а ныне глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Сегодня в Ростове-на-Дону «Единая Россия» заключила соглашение с «Союзом добровольцев Донбасса» о взаимодействии. Его как раз подписывали Турчак и Бородай.
По словам Турчака, цели обеих организаций совпадают. «Это — сохранение русского мира, русского языка и русского генетического кода», — подчеркнул он.
«Единая Россия» заключила соглашение с «Союзом добровольцев Донбасса»
По данным источников «Восточной правозащитной группы» этот визит связан с выборами в Госдуму РФ, которые пройдут осенью. Как сообщается, Турчак и Саблин привезут из РФ такие установки:
11 мая группировка «ДНР» проведет торжества по случаю так называемого Дня республики — седьмой годовщины со дня проведения непризнанного референдума «о самоопределении». Кульминацией станет концерт российской группы «Любэ», который пройдет на центральной площади Донецка, несмотря на пандемию коронавируса.
В группировке «ДНР» заявили, что кандидаты в депутаты на выборах в российский парламент смогут вести агитацию в ОРДЛО. При этом вопрос, будут ли организованы в Донецке участки для голосования на российских выборах, остается открытым.
В конце апреля другая связанная с Кремлем партия, «Справедливая Россия – За правду», открыла свой центр в Донецке.
Министерство иностранных дел Украины расценило открытие представительства российской партии как доказательство эскалации Россией ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В МИД Украины заявили, что это грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах в Госдуму, к которым хотят привлечь жителей ОРДЛО с российскими паспортами. Украина уже заявляла о непризнании легитимности таких голосований.