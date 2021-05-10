Один из руководителей «Единой России» посетит праздник «ДНР» в Донецке

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак посетит неподконтрольный Украине Донецк 11 мая. Об этом сообщает телеграм-канал Wargonzo.



Компанию Турчаку в этой поездке составят депутат Госудмы от «Единой России» Дмитрий Саблин, а также бывший «премьер-министр» группировки «ДНР», а ныне глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.



Сегодня в Ростове-на-Дону «Единая Россия» заключила соглашение с «Союзом добровольцев Донбасса» о взаимодействии. Его как раз подписывали Турчак и Бородай.



По словам Турчака, цели обеих организаций совпадают. «Это — сохранение русского мира, русского языка и русского генетического кода», — подчеркнул он.

«Единая Россия» заключила соглашение с «Союзом добровольцев Донбасса»

По данным источников «Восточной правозащитной группы» этот визит связан с выборами в Госдуму РФ, которые пройдут осенью. Как сообщается, Турчак и Саблин привезут из РФ такие установки:

сообщат о том, что избирательные участки РФ в ОРДЛО будут открыты;

также сообщат о том, что Кремль ждет активную явку избирателей на эти участки;

предложат НВФ «ЛНР» и «ДНР» активизацию гуманитарных проектов под избирательную кампанию в Госдуму РФ;

сообщат о начале агитационной кампании и открытии агитационных штабов.

11 мая группировка «ДНР» проведет торжества по случаю так называемого Дня республики — седьмой годовщины со дня проведения непризнанного референдума «о самоопределении». Кульминацией станет концерт российской группы «Любэ», который пройдет на центральной площади Донецка, несмотря на пандемию коронавируса.

В группировке «ДНР» заявили, что кандидаты в депутаты на выборах в российский парламент смогут вести агитацию в ОРДЛО. При этом вопрос, будут ли организованы в Донецке участки для голосования на российских выборах, остается открытым.



В конце апреля другая связанная с Кремлем партия, «Справедливая Россия – За правду», открыла свой центр в Донецке.



Министерство иностранных дел Украины расценило открытие представительства российской партии как доказательство эскалации Россией ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В МИД Украины заявили, что это грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах в Госдуму, к которым хотят привлечь жителей ОРДЛО с российскими паспортами. Украина уже заявляла о непризнании легитимности таких голосований.