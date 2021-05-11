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«ДНР» показала гостю-единоросу массовое шествие во время пандемии

Обновлено
11 мая 2021, 13:45

«ДНР» показала гостю-единоросу массовое шествие во время пандемии

В неподконтрольном Украине Донецке проходят мероприятия по случаю «Дня республики», которые проводит группировка «ДНР». Началось все с массового шествия по центральной улице города.

В демонстрации принимают участие общественники, работники бюджетной сферы из разных городов ОРДО. Участники несут флаги «ДНР», России, цветы и транспаранты. Колонну каждого города возглавляет глава «администрации».

На фоне звучат лозунги дикторов о «единстве с Россией», доктрине «Русский Донбасс» и так далее.

«ДНР» организовала массовое мероприятия, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. На многих участниках шествия нет защитных масок.

Возле площади Ленина установлена трибуна, с которой на демонстрацию смотрят глава «ДНР» Денис Пушилин, члены «правительства», гости из России. Главным российским визитером стал зампредседателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Также присутствуют глава «ЛНР» Леонид Пасечник, президент самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов, несколько депутатов государственной Думы РФ.

Андрей Турчак (справа) и Денис Пушилин

С самого утра движение всех видов транспорта в центре Донецка перекрыто, на улицах дежурят «силовики» и медики.

11 мая группировка «ДНР» проводит торжества по случаю так называемого Дня республики — седьмой годовщины со дня проведения непризнанного референдума «о самоопределении». Кульминацией станет концерт российской группы «Любэ».

9 мая «ДНР» в Донецке уже провела военный парад и шествие «Бессмертного полка».

Перед 9 и 11 мая в Донецке звучали опасения, что массовые мероприятия могут спровоцировать рост заболеваемости коронавируса. «Минздрав ДНР» даже призвал воздержаться от посещения мест скопления людей. Вместе с тем руководство «ДНР» решило провести торжества. 

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