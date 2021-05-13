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На Донетчине за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом, заболели 587 человек

13 мая 2021, 14:21

На Донетчине за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом, заболели 587 человек

За минувшие сутки, 12 мая, коронавирус выявили у 587 жителей Донецкой области, и еще 53 пациента скончались. Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в четверг.

Он отметил, что учитывая вчерашнюю статистику, всего с начала эпидемии COVID-19 в области были инфицированы 85 046 человек.

«К сожалению, и количество умерших увеличилось. За прошлые сутки умерли 53 человека, и всего с начала эпидемии 1 954 человека скончались от осложнений коронавирусной болезни», – сказал Педенко.

Он также добавил, что вчера выздоровели 904 человека, и всего из заболевших выздоровели 71 568 человек.

По информации облздрава, в стационарах больниц находится 1 291 пациент, это чуть более 50% мест, выделенных для пациентов с COVID-19. Амбулаторно лечатся 10 233 человека.

За минувшие сутки проведено 1 895 лабораторных исследований на наличие коронавируса.

За среду, 12 мая, в Украине выявили 6 813 новых случаев коронавируса, что на 2 275 больше, чем днем ранее. При этом 19 507 человек выздоровели, а 346 умерли.

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