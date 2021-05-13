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6 813 за сутки: В Украине продолжается рост количества заболевших ковидом

13 мая 2021, 08:10

6 813 за сутки: В Украине продолжается рост количества заболевших ковидом

За среду, 12 мая, в Украине выявили 6 813 новых случаев коронавируса, что на 2 275 больше, чем днем ранее. При этом 19 507 человек выздоровели, а 346 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 135 886 человек. Из них 1 816 643 пациента выздоровели, а 47 333 человека скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

Вчера провели 89 490 тестирований.

В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.

12 мая 20 386 человек получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 901 107 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 1 928 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

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