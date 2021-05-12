Прививки от коронавируса записавшимся через «ДІю» начнут делать уже в ближайшие выходные – Шмыгаль

Украинцев, которые зарегистрировались в очереди на вакцинацию от коронавируса через портал или приложение «Дія», начнут прививать уже в ближайшие выходные, 15–16 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе брифинга после выездного заседания Кабинета министров в Черниговской области.



«В течение субботы и воскресенья все граждане, которые зарегистрировались через "Дію", смогут получить вакцину в порядке живой очереди. Все, кто записался, уже на этих выходных могут обращаться в кабинеты прививания на своих территориях», – сказал Шмыгаль.



Он напомнил, что на сегодня в Украине используются вакцины, которые показали эффективность более 70%, имеют подтвержденную безопасность.



Глава правительства отметил, что на выходных в Украине уменьшается загруженность кабинетов прививания, поэтому правительство решило выделить эти дни для вакцинации против коронавируса всех желающих. В то же время есть нюансы по использованию вакцин.



«Это вакцины за пределами инициативы COVAX. Партии, полученные по COVAX, используются исключительно по национальному плану, это требование инициативы. Вакцины, которые приобрело государство в рамках контрактов, будут использованы на вакцинацию всех желающих, без исключения», – пояснил премьер-министр.



Глава правительства добавил, что правительство законтрактовало 40 миллионов доз вакцин против COVID-19 на этот год, и начинаются переговоры по закупкам вакцины на следующий год. По его словам, сейчас в Украине могут вакцинировать по 400 и более тысяч граждан ежедневно, если задействовать все подготовленные на сегодня кабинеты прививания.