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В Раде зарегистрирован еще один законопроект по отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию

13 мая 2021, 18:23

В Раде зарегистрирован еще один законопроект по отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию

В Верховной Раде зарегистрирован еще один законопроект, который предлагает освободить жителей ОРДЛО от административной ответственности за вынужденное нарушение государственной границы и выезд с неподконтрольной территории не через КПВВ, передает Zmina.

Из-за коронавирусных ограничений и закрытых боевиками КПВВ жители ОРДЛО вынуждены выезжать через неконтролируемый Украиной участок государственной границы, чтобы попасть на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Законопроектом, зарегистрированным за №5478 от 11.05.2021 предусмотрено внесение изменений в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения COVID-19» относительно временных оснований неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее.

Авторы законопроекта предлагают отменить административную ответственность на период действия карантина или блокирования работы КПВВ на линии соприкосновения.

«Установить, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПВВ не применяются меры воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда на ВОТ Украины или выезда из нее, если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера, определенным Кабинетом министров Украины», – говорится в тексте законопроекта.

Инициаторы законопроекта – Дмитрий Лубинець, Сергей Манько, Арсений Пушкаренко, Максим Бужанский, Анна Скороход, Александра Герега, Нелли Яковлева, Алексей Кузнецов и Сергей Вельможный.

Ранее был зарегистрирован законопроект №5405 от 20 апреля 2021 года, который предусматривает внесение изменений в статью 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в частности отмену штрафов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. В числе инициаторов данного законопроекта – нардепы Муса Магомедов, Виктория Гриб, Ирина Геращенко, Мария Ионова, Дмитрий Лубинец, Вадим Новинский и другие.

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