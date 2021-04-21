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В Раде зарегистрировали законопроект об отмене штрафов для жителей ОРДЛО, выезжающих через Россию

21 апреля 2021, 18:09

В Раде зарегистрировали законопроект об отмене штрафов для жителей ОРДЛО, выезжающих через Россию

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отмене штрафов для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые вынуждены выезжать на подконтрольную Украине территорию через Россию. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем телеграм-канале.

«Зарегистрирован наш законопроект, который отменяет штрафы людей с временно оккупированной территории при пересечении границы РФ-Украина. Ждем рассмотрения в профильном комитете», – написал Магомедов.

На сайте Верховной Рады указано, что законопроект зарегистрирован за №5405 от 20 апреля 2021 года.

Он предусматривает внесение изменений в статью 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно обеспечения прав и свобод граждан Украины во время пересечения временно неконтролируемой Украиной части государственной границы, в частности отмену штрафов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

В данное время, согласно ст. 204-2 КУоАП, такое нарушение влечет наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение в течение года – от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Группировки «ДНР» и «ЛНР» с марта 2020 года ограничили перемещение граждан через подконтрольные им КПВВ в Донецкой и Луганской областях, установив особые правила проезда. Например, «ДНР» пропускает лишь по понедельникам и пятницам и только через КПВВ «Еленовка». Кроме того, должна быть уважительная причина на проезд, а выезжающие из ОРДЛО подписывают заявление о невозвращении до улучшения эпидемической ситуации. «ЛНР», в свою очередь, пропускает каждый день, но пройти пропускной пункт «Станицу Луганскую» можно раз в месяц. Поэтому для большинства жителей неподконтрольных районов единственным способом попасть на подконтрольную территорию является проезд через Россию.

Однако такой проезд является незаконным, ведь гражданин пересекает украинско-российскую границу в сторону России в участке, где Украина ее не контролирует. Въезжая на территорию Украины из России граждане получают штраф за незаконное пересечение границы.

В декабре 2020 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина может отменить штрафы за пересечение неподконтрольного участка границы с Россией на Донбассе для местных жителей.

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