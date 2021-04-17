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Выезд из ОРДЛО через Россию: Что делать, если на границе Украины выписывают штраф

17 апреля 2021, 21:56

Выезд из ОРДЛО через Россию: Что делать, если на границе Украины выписывают штраф

Правозащитники обновили инструкцию для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые вынуждены выезжать с временно оккупированной территории не через КПВВ, а через Россию, сообщает общественная организация «Восток SOS».

В частности, жители ОРДЛО въезжают на подконтрольную Украине территорию через пограничные автомобильные пункты пропуска «Гоптовка» и «Меловое», где украинские пограничники составляют на них протоколы и постановления за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее согласно ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Что рекомендуют делать в таком случае:

1. Вежливо объясните сотруднику погранслужбы все обстоятельства, по которым вы были вынуждены въехать на подконконтрольную правительству территорию в объезд КПВВ. Это может быть отсутствие разрешения со стороны так называемых «республик», срочность поездки, состояние здоровья и т. По возможности предъявите пограничнику подтверждающие документы. Также в силу малозначительности правонарушения, вы можете ходатайствовать не применять административной ответственности и ограничиться устным замечанием (ст. 22 КУоАП).

Кроме того, согласно ст.18 КУоАП, не является правонарушением действие, совершенное в состоянии крайней необходимости, для устранения угрозы собственности, правам и свободам гражданина, которая в данных обстоятельствах не могла быть устранена другими способами.

2. Если пограничник все равно намерен привлечь к административной ответственности, обжалуйте взыскание и требуйте составления протокола об административном правонарушении (ст. 258 КУоАП). В протоколе обязательно укажите, почему вы не согласны с привлечением к ответственности и перечислите все обстоятельства, по которым вы были вынуждены въехать на подконтрольную правительству территорию в объезд КПВВ.

Такими обстоятельствами могут быть:

– преклонный возраст лица, наличие инвалидности, тяжелое состояние здоровья человека;
– наличие на иждивении у лица двух и более несовершеннолетних или лиц с инвалидностью;
– осуществление ухода за близким родственником в тяжелом состоянии (мать, отец, дед, бабушка, ребенок, брат, сестра, усыновленный или усыновитель);
– следование с целью посещения похорон близких родственников;
– получение медицинской помощи;
– обучение для студентов / школьников или для сдачи сессии или ВНО;
– решение вопросов, связанных с оформлением документов (паспорт, наследство, водительское удостоверение, пенсионные и социальные выплаты и т.д.), для вакцинации от COVID-19;
– отказ со стороны оккупационных администраций (так называемых "Л-ДНР") разрешить пересечение КПВВ;
– другие основания гуманитарного характера.

Обстоятельства, на которые вы ссылаетесь, должны быть по возможности подтверждены документально и имеют важное значение для дальнейшего судебного обжалования.

3. Внимательно ознакомьтесь с протоколом на предмет соответствия его фактическим обстоятельствам дела. Этот протокол должен быть приобщен к еще одному документу  – постановлению о привлечении к ответственности. В постановлении должно быть упомянуто о составлении протокола, поскольку он является его дополнением. Получите копию постановления (согласно ст. 258 КУоАП).

Если все-таки штраф был оформлен, его не обязательно оплачивать на месте.

В соответствии со ст. 307 КУоАП штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа. Обращение в суд останавливает этот срок, и необходимость уплаты штрафа возобновляется только в случае оставления иска без удовлетворения. Однако если вы все же решили оплатить штраф на месте, пограничники обязаны сделать это исключительно с помощью безналичного платежного терминала (ст. 222-1 КУоАП) и выдать вам квитанцию (ст. 309 КУоАП).

Правозащитники рекомендуют как можно скорее обратиться к юристу с целью составления иска для обжалования привлечения к ответственности, поскольку жалобу на постановление можно подать в течение 10 дней со дня вынесения постановления (ст.289 КоАП). В то же время суд может признать причины пропуска срока уважительными (например, если они касаются ограничений, связанных с введением карантина) и восстановить его.

Контакты юристов:

– Восток SOS: +38 (068) 664 21 04, +38 (095) 374 82 70, +38 (066) 617 14 58, [email protected]

– Центры по предоставлению бесплатной правовой помощи https://www.legalaid.gov.ua/

Жалобу на постановление можно подать в течение 10 дней со дня вынесения постановления (ст. 289 КУоАП). В то же время суд может признать причины пропуска срока уважительными (например, если они касаются ограничений, связанных с введением карантина) и восстановить его.

Обращение в суд обойдется в 0,2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2021 году судебный сбор будет составлять 454 грн. (ч. 5 ст. 4 Закона Украины «О судебном сборе»).

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