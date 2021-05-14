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Очередь расписана до июля: В Бахмуте жители массово идут переоформлять субсидии

14 мая 2021, 13:58

Очередь расписана до июля: В Бахмуте жители массово идут переоформлять субсидии

В Бахмуте очередь на подачу документов для получения жилищной субсидии в местном управлении труда и соцзащиты населения уже превысила отметку в два месяца. Желающих оформить субсидию записывают на прием уже на июль, пишет «Вечерний Бахмут».

Как стали известно изданию из собственных источников, те, кто записывался на прием сегодня, 14 мая, получили талончики с датой приема 19 июля.  

Массовый наплыв субсидиантов вызван постановлением Кабмина №420 о новом порядке предоставления жилищных субсидий, которое вступило в силу 1 мая. Главное новшество в том, что все получатели субсидий должны заново подать заявление о назначении помощи и декларацию о доходах. Автоматического продления субсидии, которое действовало с 2016 года, в этом году не будет.

При этом документы сейчас у людей принять не могут, поскольку новые формы заявления и декларации находятся на утверждении в министерстве юстиции Украины.

Как объясняют в органах соцзащиты, заявление можно подать до сентября (включительно), при этом заявителю будет назначена субсидия с мая месяца, при положительном решении вопроса о назначении субсидии. Те, кто летом не может рассчитывать на субсидию, могут в октябре обратиться за назачением субсидии на осенне-зимний период.

Жители старостинских округов (присоединенных к громаде сел) смогут подать документы в сельских советах, ехать в город для этого не нужно.

О начале приема документов в УТСЗН обещают сообщить дополнительно.

Согласно постановлению КМУ от 14 апреля 2021 года №420, с 1 мая текущего года вступил в силу новый порядок предоставления жилищных субсидий. Назначение субсидий будет проводиться только при условии предоставления гражданами новых заявлений о назначении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии. Кроме того, усилены имущественные и введены иные ограничения, которые учитывают финансовое состояние домохозяйств. Выплата жилищных субсидий с мая текущего года будет осуществляться только в наличной форме.

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