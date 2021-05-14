СНБО утвердил стратегию развития кибербезопасности Украины на 5 лет

На заседании Совета национальной безопасности и оборны (СНБО) сегодня, 14 мая, была принята стратегия развития кибербезопасности на следующие 5 лет. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.



«И подход, и качество этого документа – на высшем уровне. От понимания сегодняшней ситуации, того, что нам нужно делать, чтобы наша страна стала передовой страной по кибербезопасности в мире – все указано в этой стратегии», – сказал Федоров.



Он напомнил, что вчера был открыт киберцентр UA30, который будет заниматься вопросами защиты персональных данных.



В дальнейшем, по словам вице-премьера, стратегия предусматривает комплексные меры по развитию сферы кибербезопасности в стране.