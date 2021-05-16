Более 3 600 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За субботу, 15 мая, в Украине выявили 3 620 новых случаев коронавируса, что на 3 176 меньше, чем днем ранее. При этом 7 921 человек выздоровел, а 133 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 153 864 человека. Из них 1 857 724 пациента выздоровели, а 48 075 человек скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.



Вчера провели 38 911 тестирований.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.



15 мая 6 164 человека получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 939 238 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 17 086 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.