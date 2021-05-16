Арестович рассказал, когда могут отменить штрафы для въезжающих из ОРДЛО через РФ

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович надеется, что летом в Украине отменят штрафы для людей, въезжающих в Украину из неподконтрольных районов Донбасса через территорию РФ. Об этом он сказал в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».



Арестович поддерживает отмену штрафов, при этом украинское законодательство достаточно сложное в этой ситуации, отметил он: «Согласовывать приходится снятие этого запрета с несколькими ведомствами. Количество этих ведомств — больше 10. И это непросто, потому что существует процедура согласования, и даже учитывая особый период и особую важность, всё равно это осуществляется непросто».



«Когда я задавал ему (вице-премьер-министру Алексею Резникову, — ред.) этот вопрос, он надеется, что летом эта ситуация будет разрешена», — рассказал он.



В Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта об освобождении от административной ответственности за вынужденное нарушение государственной границы и выезд с неподконтрольной территории не через КПВВ.