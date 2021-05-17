Еще 2 136 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За воскресенье, 16 мая, в Украине выявили 2 136 новых случаев коронавируса — это на 1 484 меньше, чем днем ранее. При этом 6 869 человек выздоровел, а 109 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 156 000 человек. Из них 1 864 593 пациента выздоровели, а 48 184 человека скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.



Вчера провели 17 306 тестирований.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.



16 мая 2 230 человек получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 940 160 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 18 394 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.