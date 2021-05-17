Профильный комитет Рады не поддержал отставку Степанова

Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования не поддержал проект представления премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова и оставил этот вопрос на рассмотрение зала.



Представление Шмыгаля об отставке Степанова поддержали семь депутатов, семь — воздержались, один выступил против.



Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в 16.00 вторника и будет посвящено кадровым вопросам.

14 мая пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступило представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.