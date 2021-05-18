Пробка на выезде из Донецка, «забирают в комендатуру». Как «ДНР» проводит сборы резервистов

Сегодня, 18 мая, на выезде из Донецка в сторону поселка Старобешево наблюдается автомобильная пробка из-за проверок, которые проводит группировка «ДНР».



Об этом сообщают пользователи соцсетей, также было опубликовано соответствующее видео.





С 17 по 18 мая «ДНР» проводит военные сборы резервистов. Кроме того, с 17 по 22 мая проходят учения с привлечением незаконных вооруженных формирований и ряда «министерств».



На блокпосте представители НВФ, в частности, проверяют, является ли мужчина резервистом.



«С поста Старобешево забирают в комендатуру всех кто в списках и всем мужчинам пальцы катают, и фотографируют. Очередь по три часа, при мне двух парней забрали», — написал один из пользователей местного телеграм-чата, посвященного ситуации на дорогах.