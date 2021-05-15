«ДНР» объявила военные сборы резервистов и техники

Группировка «ДНР» объявила о проведении контрольного сбора жителей ОРДО, которые зачислены в «мобилизационный резерв». Соответствующий «указ» подписал 14 мая глава «ДНР» Денис Пушилин.



Согласно «документу», будет проведено «контрольное оповещение с явкой граждан, пребывающих в запасе, и техники предприятий на пункты предварительного сбора граждан и техники с 17 по 18 мая 2021 года».



Как утверждается в «указе», цель сбора – «контроль наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), комплектование подразделений мобилизационного резерва».



Отдельным пунктом «министерству внутренних дел» поручено оказывать содействие «в розыске и доставке к месту проведения контрольной явки граждан, пребывающих запасе, в случае их неявки в сроки, указанные в повестках отделов военного комиссариата, без уважительных причин».

Группировка «ДНР» с 17 по 22 мая проведет учения, в которых задействует незаконные вооруженные формирования. Мероприятие позиционируется как «проверка эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, министерства здравоохранения и министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины». Об аналогичных учениях объявила и группировка «ЛНР». Они пройдут совместно с «ДНР».



Примечательно, что с 17 по 21 мая «ЛНР» проведет военные сборы, в которых примут участие три тысячи резервистов.