«ДНР» объявила об учениях «силовиков»

Группировка «ДНР» с 17 по 22 мая проведет учения, в которых задействует незаконные вооруженные формирования. Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин.



Мероприятие позиционируется как «проверка эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, министерства здравоохранения и министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины».



Примечательно, что с 17 по 21 мая группировка «ЛНР» проведет военные сборы, в которых примут участие три тысяч резервистов.



По данным украинского военного командования, текущая численность незаконных вооруженных формирований на Донбассе составляет около 28 тысяч человек.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



При этом с начала года наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта — обстрелы приводят к жертвам и разрушениям. Украинская сторона и подконтрольные России боевики обвиняют в открытии огня друг друга.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала уже более 26 тысяч нарушений «режима тишины» по обе стороны конфликта.