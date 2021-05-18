В Краматорске показали участок, где построят дома для переселенцев

В Краматорске уже в мае начнут проводить подготовительные работы для строительства многоквартирных домов, часть квартир в которых предназначены для переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.



Проект реализуется представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Украине, финансирование предоставляет правительство Германии через Немецкий банк развития KfW, при поддержке министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



«Во второй половине мая на отдельных земельных участках в микрорайоне №139 будут проведены инженерно-геологические изыскания с целью определения состояния почвы для дальнейшего строительства жилого фонда», – говорится в сообщении.



Проектом предусмотрено завершение строительного этапа до конца 2023 года. Как отмечают в горсовете, концепция новых многоквартирных домов и само строительство буду реализованы с соблюдением международных требований и стандартов, включая стандарты по энергоэффективности.



Квартиры будут переданы в собственность Краматорского горсовета, их будут сдавать в аренду и аренду с выкупом для внутренне перемещенных лиц (200 квартир) и жителей города Краматорска (50 квартир).

Министерство цифровой трансформации 17 мая запустило функцию подачи заявки для переселенцев о намерении получения кредита на жилье под 3% на веб-портале «Дія». На финансирование этой программы Украина получила от Немецкого банка развития KFW безвозвратный кредит в размере 25 миллионов евро. Приблизительно 16 июля состоится определение победителей — переселенцев, которые смогут воспользоваться льготным кредитом.