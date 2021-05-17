Ипотека под 3% для переселенцев: теперь можно подать заявку в «Дії»

Министерство цифровой трансформации сегодня, 17 мая, запускает функцию подачи заявки для переселенцев о намерении получения кредита на жилье под 3% на веб-портале «Дія».



Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник во время Diia Summit Spring 2021.



На финансирование этой программы Украина получила от Немецкого банка развития KFW безвозвратный кредит в размере 25 миллионов евро.



Приблизительно 16 июля состоится определение победителей — переселенцев, которые смогут воспользоваться льготным кредитом.



Адрес веб-портала «Дія» — diia.gov.ua.



На данный момент 120 тысяч внутренне перемещенных лиц пользуются цифровой справкой переселенца в приложении «Дія», отметил Баник.