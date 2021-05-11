Ипотека под 3% для переселенцев: условия

На следующей неделе, 17 мая, в Украине стартует программа ипотеки под 3% для переселенцев из Донбасса. На финансирование этой программы Украина получила от Немецкого банка развития KFW безвозвратный кредит в размере 25 миллионов евро.



В Государственном фонде молодежного строительства (Держмолодьжитло) рассказали об условиях участия в программе.



Претендент должен быть платежеспособным, иметь позитивную кредитную историю. У него не должно быть в собственности жилья на подконтрольной территории.

Кредит предоставляется под 3% на срок до 20 лет, но не более чем до достижения заемщиком пенсионного возраста.



Квартира должна быть в многоквартирном или одноквартирном жилом доме, который принят в эксплуатацию не более чем 35 лет назад или реконструирован не более 25 лет назад.

Общая площадь жилья на одного человека - 21 квадратный метр и дополнительно 10,5 квадратных метра на семью.



Предельная сумма кредита не может превышать сумму, полученную путем умножения нормативной площади жилья на предельную стоимость 1 квадратного метра. Стоимость объекта кредитования, превышающая предельную сумму кредита, уплачивается заемщиком за свой счет.



Предельная стоимость одного квадратного метра жилья рассчитывается для разных украинских городов исходя из ряда факторов.

Первоначальный взнос должен быть не менее 6% стоимости жилья.



Подать заявление можно лично в региональное управление Держмолодьжитла или в электронной форме через веб-портал «Дія».



Информация о включении заявителя в реестр размещается на следующий рабочий день на сайте финансового учреждения.

Также стоит отметить, что в реестр по молчаливому согласию вносятся лица из реестра кандидатов, которые подавали заявку на участие в программе «Ипотека 3% для переселенцев и участников АТО». Эта программа была утверждена в Украине ранее, однако сейчас не финансироваться государством.



Формирование реестра осуществляется в алфавитном порядке. Каждому кандидату присваивается индивидуальный номер в реестре.



В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, что отбор победителей будет происходить системой рандомно. Первый такой отбор, по предварительным данным, должен состояться в середине июля, то есть через два месяца со дня старта проекта.



На отборе будут присутствовать представители Минреинтеграции, Держмолодьжитла и международный консультант – представитель Германии.

Победители самостоятельно выбирают объекты, которые могут быть приобретены на средства кредита.