Ипотека под 3%: Правозащитники разъяснили детали участия переселенцев

С понедельника, 17 мая, начинается реализация программы «Ипотека под 3%» для переселенцев из Донбасса. На ее финансирование Украина получила от Немецкого банка развития KfW безвозвратный кредит в сумме 25,5 миллионов евро.



Условия участия в программе представили в Государственном фонде молодежного строительства (Держмолодьжитло). С ними можно ознакомиться здесь.



В общественной организации «Донбасс SOS» сообщают, что получили большое количество обращений переселенцев по поводу участия в данной ипотечной программе. Правозащитники ответили на наиболее часто встречающиеся дополнительные вопросы.



Как записаться в реестр участников программы?



Онлайн через портал «Дія» с 17 мая. Если нет смартфона, нужно обратиться с письменным заявлением в региональное управление Держмолодьжитла. Почтой подавать заявку в управление нельзя, нужна личная идентификация. Людям, проживающим в селах и поселках и не имеющим возможности зарегистрироваться другим способом, необходимо лично ехать в областное управление.



Сколько времени в случае получения кредита будет даваться на поиски жилья?



20 дней. Людей, которые не успели найти жилье для приобретения в этот срок, вычеркивают из списка победителей программы. Однако в таком случае можно подать новое заявление. Срок в 20 дней был озвучен на «горячей линии» Держмолодьжитла, однако юристы «Донбасс SOS» не нашли в постановлении информацию о количестве дней, которые даются на поиск. Также, возможно, что в случае, если человека исключили из списка победителей, участвовать повторно будет нельзя. Этот вопрос будет уточняться.



Какое жилье можно выбрать?



Новостройки и вторичное жилье, не старше 1986 года застройки или объекты с капитальным ремонтом не ранее 1996 года. Выбирать квартиры на этапе застройки – нельзя.



Жилье можно искать только в той области, где числишься как ВПЛ?



Нет. Можно искать в любой области Украины. Желаемая область указывается в момент подачи заявления.



ВПЛ из «серой зоны» могут участвовать в программе?



Все ВПЛ могут участвовать. Если в собственности находится жилье в «серой зоне» – участие в программе запрещается. Если жилье разрушено и есть акт, где это зафиксировано, участие разрешается, однако этот вопрос еще будет уточняться.



Также нельзя участвовать людям, у которых в собственности есть жилая площадь любого (даже самого маленького размера) на подконтрольной территории.



В Донецке есть / было жилье от Держмолодьжитла, можно ли участвовать повторно? Даже если кредит полностью не погашен?



Да, можно участвовать.



Как изменить регион покупки квартиры, если в Держмолодьжитло указана одна область, а сейчас хотим в другую?



Писать два заявления – на исключение из списка и на включение в реестр с новой областью.



Есть ли ограничения на получение кредита, если высокая зарплата?



Нет ограничений по сумме доходов и наличию депозитов.



Что такое предварительный договор о приобретении жилья?



Когда жилье нашли, подписывается договор задатка, где указаны все параметры квартиры – по ним Держмолодьжитло будет делать расчет.



Какие возможные дополнительные расходы можно ожидать при оформлении кредита?



- страховка ежегодно объекта ипотеки и своей жизни;

- обслуживание в банке;

- оценка жилья;

- услуги нотариуса за оформление двух договоров (купли-продажи и договор ипотеки);

- налоги при покупке жилья;

- одноразовая комиссия за оформление кредита (размер минимальной зарплаты).



Как проверить свою кредитную историю?



Найти себя на сайте бюро кредитных историй.



Поручительство может быть оформлено на любом этапе кредитования?



Да, на любом этапе можно подключить поручителя. Но с его дохода будет учитываться только 50%.



Если я не выиграю в этой программе, я остаюсь в очереди на 3% по программе бюджетного госкредитования?



Все участники этой программы автоматически будут перенесены в новую программу, не теряя возможность остаться в очереди на программу «Ипотека 3% для участников АТО и ВПЛ». Но если человек выигрывает участие и воспользуется возможностями новой программы, то автоматически выбывает из очереди, в которую подавался в 2019 году.



Что считается доходом семьи?



Пенсии, социальные выплаты, зарплата. Адресная помощь не считается, потому что после оформления ипотеки вы получите право собственности на квартиру, следовательно, потеряете право на получение таких выплат.