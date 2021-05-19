Минреинтеграции: В мире нет примеров обеспечения частным жильем всех переселенцев

В Украине разработано шесть жилищных программ, которыми могут воспользоваться переселенцы из Крыма и Донбасса, но финансируется сейчас только несколько из них. При этом в правительстве понимают, что обеспечить всех переселенцев собственным жильем в ближайшее время не получится. Об этом рассказали представители государственной власти в интервью телеканалу «Дом».



«Вопрос обеспечения жильем [внутренне перемещенных лиц] остается открытым, независимо от всех усилий, которые прилагает правительство Украины и наши международные партнеры. Вопрос не может быть решен в любом случае в ближайшее время», – отметила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук.



Программы кредитования жилья даже под небольшие проценты – «Доступная ипотека под 7%», стартовавшая с января этого года, или «Ипотека под 3%», которая начала действовать в середине мая, – рассчитаны на экономически активных переселенцев, поскольку предполагают и первоначальный взнос, и ежемесячные платежи. Для участия в них есть ограничения по возрасту, по уровню дохода семьи. То есть программы подходят не всем ВПЛ.



«Не было и не будет никогда универсальных программ, которые бы подходили абсолютно для всех», – говорит глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Держмолодьжитло) Сергей Комнатный.



Он акцентировал, что основная проблема именно государственных жилищных программ состоит в ограниченном финансировании. Так, программа «Ипотека под 3%» была запущена в Украине в декабре 2019 года, но последующие годы ее финансирование было минимальным. Сейчас с выделением 25 млн евро немецким банком развития KfW есть возможность обеспечить жильем существенное количество семей переселенцев.



«Новая программа лучше тем, в первую очередь, что на нее уже есть 25 млн евро. А на государственную программу ("Ипотека под 3%", – Ред.) у нас было в 2019 году 200 млн грн, затем в 2020-2021 годах закладывалось по 17 млн грн, то есть мы видим разницу бюджетирования данных программ», – комментирует Комнатный.



На малообеспеченных переселенцев рассчитана госпрограмма «70 х 30» – квартиры приобретают местные громады, 70% стоимости жилья оплачиваются из госбюджета, 30% – из местного бюджета. Такие квартиры становятся собственностью громады и выдаются переселенцам социально уязвимых групп бесплатно во временное пользование на долгое время. Как отметила Инна Драганчук, «это самая распространенная практика в мире для решения данных проблем».



«Но в целом, не существует, к сожалению, мировых примеров, которые могли бы нам вселять оптимизм. Когда в один момент страна, которая оказалась в ситуации, как в Украине, могла бы одномоментно обеспечить всех нуждающихся жильем. Именно в частной собственности», – резюмировала она.