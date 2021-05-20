Москва и Киев начали контакты по организации встречи Путина и Зеленского

Кремль и Банковая ведут переговоры относительно возможной встречи президентов Украины и России Владимира Зеденского и Владимира Путина. Об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Действительно контакты ведутся. С российской стороны участие принимает Козак. Есть определенные наброски возможных тем к обсуждению. Процесс идёт непросто», — сказал Песков.



Он также добавил, что «это наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные». А конкретных сроков встречи нет.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».



Путин ответил через два дня, заявив, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.



26 апреля Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку подготовить совместно с Кремлем его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.