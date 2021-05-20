Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Москва и Киев начали контакты по организации встречи Путина и Зеленского

20 мая 2021, 13:09

Москва и Киев начали контакты по организации встречи Путина и Зеленского

Кремль и Банковая ведут переговоры относительно возможной встречи президентов Украины и России Владимира Зеденского и Владимира Путина. Об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно контакты ведутся. С российской стороны участие принимает Козак. Есть определенные наброски возможных тем к обсуждению. Процесс идёт непросто», — сказал Песков.

Он также добавил, что «это наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные». А конкретных сроков встречи нет.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Путин ответил через два дня, заявив, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.

26 апреля Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку подготовить совместно с Кремлем его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Читайте также:

«Я прийшов — тебе нема». Встретится ли Зеленский с Путиным?

Еще по теме

Прочее
Кремль Россия-Украина переговоры с Россией
Люди
Владимир Путин Владимир Зеленский

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:17
«ДНР» второй день подряд фиксирует почти 300 новых случаев ковида
13:10
Договорились или нет? Что говорят об открытии КПВВ «Золотое» и «Счастье»
11:41
«ЛНР» пока не собирается открывать КПВВ на Луганщине
11:15
В пятницу «ДНР» временно откроет свой пункт пропуска
09:50
В «ЛНР» обновили статистику заболеваний ковдиом
21:23
Россия откроет в ОРДЛО представительство «Боевого братства» – правозащитники
14:50
Приехавшие из ОРДЛО должны обязательно сдавать ПЦР-тест, находясь в России более трех дней
11:26
Донецкий завод алюминиевых профилей при «ДНР»: сменил юрлицо, ориентируется на «внутренний рынок»
10:28
«ДНР» зарегистрировала почти 300 новых случаев заболевания коронавирусом
09:56
ОБСЕ подтвердила гибель пенсионера в Донецке от обстрела
09:51
«ЛНР»: 36 новых случаев коронавируса за сутки и три смерти
09:22
Боевики ограничивали передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине
09:02
На Донбассе рассказали про обстрелы за вторник
22:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 мая
21:47
В Кабмине анонсировали начало вакцинации жителей ОРДЛО от COVID-19
все новости
15:25
Путин пригрозил «выбить зубы» всем тем, кто хочет «укусить Россию»
15:13
Зеленский: 99% решения конфликта на Донбассе зависит от России, но мы очень цепляемся за этот 1%
14:40
Арестович: Конфискация жилья у жителей Донецка приведет к санкциям против России
14:37
В прифронтовой Красногоровке открыли мобильное отделение «Ощадбанка»
14:35
Прокуратура объявила в розыск подозреваемого в госизмене депутата Тараса Козака
14:10
Законопроект о деолигархизации появится на следующей неделе, олигархам дадут время избавиться от своего влияния
14:07
Зеленский: Кроме Нормандского формата будет еще разговор с Путиным и привлечение США
13:41
Вопрос Донбасса могут вынести на всеукраинский референдум
13:30
Любченко стал первым вице-премьер-министром – министром экономики
13:27
Паспортизация РФ на Донбассе – это первый шаг к аннексии территорий, заявил Зеленский
13:17
«ДНР» второй день подряд фиксирует почти 300 новых случаев ковида
13:12
Страна без олигархов, бедности и без войны. Зеленский – о приоритетах власти
13:10
Договорились или нет? Что говорят об открытии КПВВ «Золотое» и «Счастье»
13:09
Москва и Киев начали контакты по организации встречи Путина и Зеленского
12:50
Зеленский пообещал повысить минимальную зарплату в Украине до 6500 гривен до конца года
все новости
ВИДЕО
Административные услуги скоро станут доступны на КПВВ «Станица Луганская»
18 мая, 18:51
В Донецке пришли за пустыми квартирами, а в Киеве — за Медведчуком. Дайджест НД ►
17 мая, 08:48
Обманули? Годовщина «референдума ДНР»: Ожидания и реальность ►
15 мая, 21:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция