Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным

Президент Владимир Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку подготовить совместно с Кремлем его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.



«Я уже дал задание главе ОП Андрею Ермаку, чтобы он связывался с Администрацией президента Путина и они нашли взаимопонимание, сроки, место или город, где мы можем встретиться», — сказал Зеленский во время общения с журналистами в Чернобыльской зоне.



Он выразил уверенность, что главное в такой встрече — «это суть, а остальное — уже детали».



Зеленский также отметил: «Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится».



Кроме того, украинский лидер допустил обсуждение предложенных Путиным тем языка и церкви в Украине. При этом Зеленский выразил несогласие с утверждением о том, что в Украине «ущемляют права» русскоязычных и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата.