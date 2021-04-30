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«Я прийшов — тебе нема». Встретится ли Зеленский с Путиным?

Богдан Каркачев
30 апреля 2021, 07:00

«Я прийшов — тебе нема». Встретится ли Зеленский с Путиным?

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / ТАСС Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Возможная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина — топ-тема в украинских СМИ уже вторую неделю. И если украинский лидер считает, что личный разговор «обязательно состоится», то в Москве относятся к перспективе саммита с куда меньшим энтузиазмом. И, действительно, пока стороны не смогли согласовать повестку встречи, а также время и место ее проведения. «Новости Донбасса» решили разобраться, смогут ли Киев и Москва в итоге договориться о встрече глав государств.

Магомет и гора

Еще в начале марта Зеленский заявил, что готов встретиться с каждым из трех лидеров Нормандского формата, куда помимо Украины входит Россия, Германия, Франция, если общий саммит по урегулированию конфликта на Донбассе не состоится в ближайшее время. «Как говорится, если гора не идет к Магомету, то я встречусь с каждым по отдельности», — отметил тогда глава государства.

Так и произошло. 16 апреля Зеленский в Париже встретился с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Во время переговоров в Елисейском дворце к ним по видеосвязи подключилась канцлер Германии Ангела Меркель. За две недели до этого французский и немецкий лидеры провели трехсторонние переговоры с Путиным в онлайн-режиме.

Переговоры Макрона, Зеленского и Меркель. Фото: Пресс-служба президента Украины

Самый главный босс

После этого перед Зеленским встал вопрос диалога с Путиным. Свое предложение встретиться он озвучил в видеообращении 20 апреля. При этом местом для переговоров украинский лидер назвал Донбасс, по всей видимости, намекая, что урегулирование конфликта на востоке страны должно быть  ключевой темой.

В свою очередь Путин, тоже заочно, отреагировал через два дня. Он предложил Зеленскому приехать в Москву, чтобы обсудить отношения между двумя странами. К таким российский президент не относит конфликт на Донбассе, продолжая настаивать, что урегулирование на востоке Украины Киеву необходимо обсуждать с так называемыми «ДНР» и «ЛНР».

Украинские власти же указывают, что «Л-ДНР» существуют благодаря российской военной и финансовой поддержке, следовательно, РФ — сторона конфликта.

«Если Россия категорически будет отказываться обсуждать тему Донбасса, тогда встреча может и не состояться», — допускает украинский политолог, глава центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

При этом наиболее вероятным сценарием он считает тот, когда встреча все-таки состоится, но вот повестка будет «гибридной». «Россия «как бы» (официально) будет против обсуждения проблематики войны на Донбассе, но Зеленский в различных формах и по различным поводам будет ее поднимать в ходе переговоров. Например, Путин хочет обсуждать только двусторонние отношения. Ок. Но без устойчивого и длительного прекращения огня на Донбассе никакой даже относительной нормализации в двусторонних отношениях достичь не получится. Поэтому первое, что нужно сделать для снятия напряжения в двусторонних отношениях, — прекратить огонь на Донбассе и вывести оттуда российских снайперов, офицеров, технарей и т.д.», — пояснил политолог.

Еще одной темой двусторонних отношений Фесенко считает скопление войск РФ у границ Украины.

«Если Россия не причастна к конфликту на Донбассе, то зачем сконцентрировала свои войска возле наших границ, в том числе и возле Донбасса? Если это учения, то почему о них не предупредили за несколько месяцев, как положено по международным правилам? И зачем Россия блокирует Азовское море и Керченский пролив, ведь это нарушает украино-российский договор от 2003 года? И надо не просто поднимать эти темы, а ставить вопрос о практическом решении этих проблем», — подчеркнул он.

Не просто поговорить

Когда встречаются президенты, то договоренности должны быть предметными, отмечает в разговоре с «Новостями Донбасса» специальный корреспондент российского издания «Коммерсант» Владимир Соловьев.

«Стороны только что обменялись высылкой дипломатов, послов до сих пор нет в двух столицах. Поэтому отношения России и Украины, если не на нуле, то около нуля, несмотря на то, что сохраняются экономические связи во многих сферах. Тем не менее, в результате этой встречи должна быть какая-то более твердая субстанция, чем просто "поговорить". То есть, они должны найти решение каких-то проблем или даже подписать документы», — объяснил он.

Предпосылок для проведения двусторонней встречи Зеленского и Путина в сложившихся условиях Соловьев не видит. 

Владимир ПутинВладимир Путин выдвинул свои условия проведения встречи с Зеленским. Фото: РИА «Новости»

От Ватикана до Израиля

Нет ясности и с местом переговоров. Зеленский говорит, что главное в такой встрече — «это суть, а остальное — уже детали».

Согласовать с Кремлем время и место своего разговора с Путиным он поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку. Ожидается, что проработкой вопроса он займется с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который ответственен в Кремле за украинское направление.

Ермак уже отбросил возможность приезда Путина в Киев. В поездке Зеленского в Москву сомневается украинский вице-премьер Алексей Резников.

При этом звучат идеи о проведении встречи на нейтральной территории. Сам Зеленский на вопрос итальянской газеты о Ватикане ответил, что это могло бы быть «идеальным местом для диалога» с Путиным о мире.

Украинские СМИ называют варианты проведения переговоров в Австрии, Турции и Израиле.

Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что из  Офиса президента Украины никаких официальных предложений пока не поступало.

«Инициативу по переговорам пока что можно считать черновым наброском, потому что нет понимания, о чем будут говорить, где будут встречаться и когда», — подчеркнул в разговоре с «Новостями Донбасса» украинский политолог Кость Бондаренко.

По его словам, сам факт встречи Путина с Зеленским в России могут посчитать победой последнего. 

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