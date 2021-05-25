Белый дом: Байден поднимет на встрече с Путиным вопросы Украины и Беларуси

Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить на саммите с президентом России Владимиром Путиным проблемы, связанные с Украиной и Беларусией, а также тему стратегической стабильности. Об этом сообщила на брифинге представительница Белого дома Джен Псаки, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы ожидаем, что они уделят много времени стратегической стабильности. Президент США также поднимет тему Украины, подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, он также планирует обсудить Белоруссию и передать нашу сильную обеспокоенность событиями там», — сказала Псаки.



Ранее Белый дом и Кремль подтвердили, что первая официальная встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 16 июня.



Со своей стороны Кремль заявил, что стороны намереваются обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.