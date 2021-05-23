Арестович: США согласовывают с нами украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин будут поднимать украинский вопрос на двухсторонних переговорах, подготовка к которым еще продолжается. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины и спикер делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».



По его словам, администрация президента США согласовывает сейчас с Офисом президента Украины эту повестку.



«Эта повестка согласовывается с Офисом президента Украины очень плотно сейчас. То есть нельзя говорить, что американцы там без нас хотят договориться. Нет, мы в очень тесной связи с американской администрацией, обеспечиваем наши национальные интересы. Возможно, продвинется что-то после этого», — рассказал Арестович.



Он также отметил, что продолжается подготовка к переговорам президента Владимира Зеленского с Путиным.