Встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Швейцарии

Первая встреча президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, состоится 16 июня в Женеве. Информацию официально подтвердили в Кремле и Белом доме.



Ранее швейцарская газета Тages-Аnzeiger со ссылкой на источники сообщила, что в качестве потенциального места проведения встречи двух президентов — 15 и 16 июня — рассматривается Женева.



В начале мая Байден заявлял, что он ожидает встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС.



Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан уточнял, что на встрече с Путиным Байден планирует обсудить ряд вопросов американско-российских отношений и, в частности, хочет поговорить об Украине.