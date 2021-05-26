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ОБСЕ должна иметь больше возможностей для мониторинга — генсек

26 мая 2021, 19:44

ОБСЕ должна иметь больше возможностей для мониторинга — генсек

Необходимо расширить возможности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине проводить наблюдения. Об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид во время визита в Украину, передает «Интерфакс-Украина».

«Конечно, нам надо усиливать работу с точками пересечения границы и нам надо расширить возможности мониторинговой миссии проводить наблюдения», — сказала Шмид на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в среду.

По ее словам, также необходимо намного больше сделать, чтобы вести более серьезную работу по разминированию.

«Во время этого кризиса, который продолжается уже много лет, нам надо улучшить жизни людей, которые находятся в зоне конфликта. Эта ситуация была усложнена еще и Covid-19, и это повлияло на жизни людей. К сожалению, в течение последних нескольких месяцев мы увидели, что там растет напряжение, и были нарушения режима прекращения огня. Такая ситуация фиксируется нашей мониторинговой миссией, которая нам напоминает о таких нарушениях каждый день. Нам надо применять дополнительные меры по усилению режима прекращения огня», — подчеркнула Шмид.

Кроме того, генсек указала, что во время председательствования Швеции в ОБСЕ организация будет поддерживать все усилия по решению конфликта на основе Минского процесса, а также будет поддерживать Нормандский процесс.

«Это единственный способ решения этого конфликта», — считает Шмид.

При этом Россия не соглашается на продление работы миссии ОБСЕ по мониторингу украинско-российской границе более чем на два месяца.

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