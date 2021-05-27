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«Не Кравчуку решать»: Лавров резко ответил на заявление о переносе переговоров ТКГ из Минска

27 мая 2021, 16:31

«Не Кравчуку решать»: Лавров резко ответил на заявление о переносе переговоров ТКГ из Минска

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не может принимать решение об изменении формата и места переговоров по Донбассу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявления о необходимости перенести переговоры ТКГ из Беларуси, передает российский ТАСС.

Лавров призвал «прекратить демонизировать власти Беларуси».

«Что касается вопроса о дальнейшей работе контактной группы и отказе, как заявил господин Кравчук, продолжать ее деятельность в Минске из-за событий вокруг Беларуси, которые сейчас всех занимают, хочу подтвердить то, что уже не раз Москва официально заявляла: мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу», – сказал Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что формат работы Трехсторонней контактной группы определяется документами, которые были утверждены Совбезом ООН.

«В принципе, он [Кравчук], конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН», – заявил Лавров.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу, поскольку туда невозможно попасть из-за отмены авиасообщения. По словам Кравчука, учитывая сложившуюся ситуацию и диктаторское поведение самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске новой площадки.

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Сергей Лавров Леонид Кравчук
Организации
Трехсторонняя контактная группа
Места
Украина Россия Беларусь

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