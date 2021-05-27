У Зеленского отреагировали на «слитый» в СМИ проект закона о деолигархизации

Обнародованный в СМИ законопроект о деолигархизации не является текстом соответствующего подготовленного документа, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.



«То, что опубликовано сегодня в СМИ, не является текстом подготовленного законопроекта. Как только законопроект будет презентован и зарегистрирован в парламенте, последует работа – в комитетах, в первом чтении, во втором чтении, с рассмотрением поправок. Финальный документ в большинстве случаев изменяется, пройдя все этапы законодательной работы», – цитирует Подоляка «Интерфакс-Украина».



По его словам, сейчас нельзя безоговорочно говорить о том, каким будет закон о деолигархизации, инициированный президентом Владимиром Зеленским, после его принятия парламентом.



«Но, что однозначно уже сейчас, так это необходимость в таком законе. Его конкретные нормы еще будут дополняться, детализироваться, шлифоваться. Это происходит, в том числе и сейчас, на этапе подготовки», – добавил Подоляк.



Он также отметил, что рациональные предложения к законопроекту будут рассмотрены и проанализированы депутатами и в рамках парламентских процедур.



Подоляк добавил, что подобная законодательная работа точно не происходит в форме публикации «чьих-то фантазий о возможном законопроекте» или в форме «слива» в СМИ.

В четверг, 27 мая, издание «Зеркало недели» сообщило, что редакция ознакомилась с текстом проекта закона «Об олигархах» и сделала выводы о документе.



Ранее президент Владимир Зеленский предложил Совету национальной безопасности и обороны, Офису президента и Антимонопольному комитету разработать законопроект о статусе олигархов.



Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что 13 человек можно отнести к категории олигархов.



20 мая на пресс-конференции Зеленский сообщил, что законопроект о статусе олигархов готов почти на 100%.