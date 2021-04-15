Президент инициировал разработку законопроекта о недопустимости влияния олигархов на политику и экономику в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента разработать законопроект о статусе олигархов в Украине. Об этом глава государства сообщил по итогам заседания СНБО в четверг.



Он отметил, что такого в Украине еще не было.



«Законопроект о статусе олигарха в нашей стране – что будет с такими людьми, какие будут вводить санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов», – пояснил идею Зеленский.



Президент подчеркнул, что власть поддерживат большой бизнес, как и любой бизнес в Украине, но влияние олигархов на ключевые сферы жизни страны больше недопустимо.



«Влияние олигархов на Украину, на выборы, на экономику Украины, на законы, на Верховную Раду Украины – этого, мне кажется, допустить больше нельзя. Потому будет разрабатываться законодательная инициатива по поводу олигархов», – подытожил Владимир Зеленский.