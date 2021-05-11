СНБО отнесла к олигархам Украины 13 человек

Совет национальной безопасности и обороны относит к числу олигархов в Украине 13 человек. Об том сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на форуме «Украина 30. Безопасность страны» во вторник в Киеве.



Он напомнил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны президент Владимир Зеленский дал задание аппарату СНБО, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон про олигархов, «которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».



Как отметил Данилов, «в СНБО имеют ввиду 13 персон, которых можно с уверенностью отнести к среде олигархов по тем критериям, которые рассчитываются в СНБО». При этом он не уточнил, о ком идет речь.

15 апреля президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине.