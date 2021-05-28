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В Северодонецке не собираются переносить строительство областной больницы, несмотря на протесты экоактивистов

28 мая 2021, 18:36

В Северодонецке не собираются переносить строительство областной больницы, несмотря на протесты экоактивистов

Власти Северодонецка не видят возможности переноса строительства областной больницы на другое место, несмотря на протесты горожан, выступающих за сохранность зеленой зоны на заявленном участке. Об этом сказал глава городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в интервью газете «Луганщина.UA».

По его словам, перенос строительства больницы на другое место нецелесообразен, поскольку есть требования по наличию необходимой инфраструктуры.

«Этот комплекс зданий требует расположения на территории, которая имеет соответствующую инфраструктуру, то есть наличия инженерных сетей и развитой улично-дорожной сети. Также, согласно современным нормам, территория больницы должна иметь не менее 55% территории под озеленение», – пояснил Стрюк.

Он уточнил, что площадь под строительство областной больницы с учетом озеленения должна составлять 9-10 га. Именно на незастроенной территории 81-го микрорайона города есть возможность выделить такую площадь под размещение больницы.

«На этом участке есть возможность подключения к инженерным сетям, рядом проходят маршруты общественного транспорта, что позволит жителям города и области удобно добираться до больницы. Надо понимать, что территория Северодонецка очень ограничена, поэтому, по оценкам специалистов, другие участки соответствующих размеров, обеспеченные инженерно-транспортной инфраструктурой и озеленением, отсутствуют», – заключил глава ВГА города.

На Луганщине планируют построить новую областную больницу в зеленой зоне Северодонецка. Жители опасаются, что уцелевший после пожаров лес теперь будет уничтожен и требуют пересмотреть планы строительства. Они провели несколько митингов возле городской администрации и создали петицию с предложением изменить план, чтобы избежать вырубки леса.

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