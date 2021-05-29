На Донетчине от COVID-19 скончались 13 человек, еще 120 заболели

В Донецкой области вследствие осложнений от COVID-19 умерли еще 13 человек. Об этом сообщил
глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
За пятницу, 28 мая, в области выявлено еще 120 больных.
С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксировано 89 146 случаев коронавируса. Из них 82 870 человек выздоровели, 2233 - умерли.
В отдельных районах Донецкой области коронавирусную болезнь обнаружили еще у 265 человек. Кроме этого, умерли
22 заболевших ранее пациента.
В пятницу, 27 мая, в Украине было зафиксировано
3 096 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 10 199 человек выздоровели, 156 — умерли.