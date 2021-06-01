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Рада установила День памяти детей, погибших от вооруженной агрессии РФ против Украины

01 июня 2021, 11:40

Рада установила День памяти детей, погибших от вооруженной агрессии РФ против Украины

Верховная Рада на заседании во вторник проголосовала за проект постановления «О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины». Документ поддержали во втором чтении 308 народных депутатов.

Постановление предусматривает чествование на государственном уровне в Международный день детей – невинных жертв агрессии – памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Этот день будет отмечаться ежегодно 4 июня.

В пояснительной записке к документу указано, что с 2014 года из-за российской вооруженной агрессии на территории Донецкой и Луганской областей погибли более 240 детей, 56 – пропали без вести, а ранения получили от 167 до 500 несовершеннолетних.

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