Рада установила День памяти детей, погибших от вооруженной агрессии РФ против Украины

Верховная Рада на заседании во вторник проголосовала за проект постановления «О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины». Документ поддержали во втором чтении 308 народных депутатов.



Постановление предусматривает чествование на государственном уровне в Международный день детей – невинных жертв агрессии – памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Этот день будет отмечаться ежегодно 4 июня.



В пояснительной записке к документу указано, что с 2014 года из-за российской вооруженной агрессии на территории Донецкой и Луганской областей погибли более 240 детей, 56 – пропали без вести, а ранения получили от 167 до 500 несовершеннолетних.