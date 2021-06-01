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В Чехии бывшего наемника «ЛНР» заочно осудили на 20 лет заключения

01 июня 2021, 15:49

В Чехии бывшего наемника «ЛНР» заочно осудили на 20 лет заключения

Пражский городской суд во время заседания во вторник приговорил к 20 годам тюремного заключения 32-летнего чеха Мартина Кантора. По информации обвинения, он воевал против Украины на стороне боевиков «ЛНР», передает чешское издание Novinky.

Чешское правосудие считает Кантора беглецом, поскольку он еще не вернулся из Украины и его местонахождение неизвестно.

«Хотя суд не представил некоторых доказательств, первоначально предложенных обвинением, вина подсудимого была доказана вне всяких разумных сомнений», – пояснил приговор председатель суда Ян Шотт.

Согласно обвинительному заключению, в 2015 году Кантор вылетел из Праги через Ростов-на-Дону на Донбасс, где прошел подготовку и стал снайпером в «армии ЛНР». Он дослужился до сержанта и принимал участие в боевых действиях.

Обвинение посчитало доказательствами показания свидетелей и переписку Кантора с рядом друзей, в которой он довольно последовательно описывал свою судьбу на востоке Украины.

В то же время один из друзей Кантора заявил, что они контактировали друг с другом в 2016 году. Однако он якобы получил по электронной почте сообщение о том, что Кантор мертв, но подтвердить это не удалось.

В Чехии в связи с участием наемников в боевых действиях на востоке Украины по всей стране 21 апреля был проведен масштабный рейд, в ходе которого были задержаны пять человек. Их подозревают в преступлениях террористической направленности и организации отправки наемников на Донбасс.

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