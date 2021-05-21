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Рада обратилась к США с просьбой ввести санкции и остановить «Северный поток – 2»

21 мая 2021, 12:06

Рада обратилась к США с просьбой ввести санкции и остановить «Северный поток – 2»

Верховная Рада Украины на заседании в пятницу приняла обращение к Палате представителей и Сенату Конгресса Соединенных Штатов Америки относительно введения санкций за строительство газопровода «Северный поток – 2».

За проект постановления №5520 проголосовали 292 народных депутата.

В обращении выражается обеспокоенность тем, что представленный 19 мая Государственным департаментом США доклад Конгресса и предложенные дополнительные санкции не предусматривают меры против ключевой компании-участника «Северного потока – 2» – «Nord Stream AG».

«Мы убеждены, что единственным долгосрочным механизмом обеспечения неиспользования Россией "Северного потока – 2" в качестве энергетического оружия является полная блокировка возможности его завершения и ввода в эксплуатацию», – подчеркивается в тексте обращения.

Верховная Рада Украины призывает Палату представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, «для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток – 2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе "Nord Stream AG"».

Глава парламента Дмитрий Разумков, выступая с трибуны Верховной Рады, высказал уверенность, что это обращение поддержат и другие государства.

«"Северный поток – 2" составляет и политическую, и экономическую, и энергетическую угрозу для многих стран мира», – подчеркнул Разумков.

Постановлением поручено главе Верховной Рады Украины обеспечить безотлагательное направление текста обращения в Палату представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки.

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