Рада обратилась к США с просьбой ввести санкции и остановить «Северный поток – 2»

Верховная Рада Украины на заседании в пятницу приняла обращение к Палате представителей и Сенату Конгресса Соединенных Штатов Америки относительно введения санкций за строительство газопровода «Северный поток – 2».



За проект постановления №5520 проголосовали 292 народных депутата.



В обращении выражается обеспокоенность тем, что представленный 19 мая Государственным департаментом США доклад Конгресса и предложенные дополнительные санкции не предусматривают меры против ключевой компании-участника «Северного потока – 2» – «Nord Stream AG».



«Мы убеждены, что единственным долгосрочным механизмом обеспечения неиспользования Россией "Северного потока – 2" в качестве энергетического оружия является полная блокировка возможности его завершения и ввода в эксплуатацию», – подчеркивается в тексте обращения.



Верховная Рада Украины призывает Палату представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, «для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток – 2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе "Nord Stream AG"».



Глава парламента Дмитрий Разумков, выступая с трибуны Верховной Рады, высказал уверенность, что это обращение поддержат и другие государства.



«"Северный поток – 2" составляет и политическую, и экономическую, и энергетическую угрозу для многих стран мира», – подчеркнул Разумков.



Постановлением поручено главе Верховной Рады Украины обеспечить безотлагательное направление текста обращения в Палату представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки.