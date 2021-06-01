Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией заявил, что сейчас Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Об этом сообщает информагентство БелТА.



«Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают... Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», — заявил Лукашенко.



При этом Лукашенко напомнил, что у Беларуси «есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали».



Ранее Лукашенко и Путин поручили министрам транспорта в кратчайшие строки определить города РФ для полетов белорусского перевозчика «Белавиа».

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс. Поводом стал сигнал о наличии взрывчатки на борту, поступивший от белорусских диспетчеров.



После посадки задержали оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, который находился на борту.



Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая.