На Донбассе рассказали про обстрелы в первый день лета

За прошедшие сутки, 1 июня, незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центра операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что боевики вели огонь в районе Новгородского, Катериновки, Песок.



В штабе добавили, что используя координационный механизм, Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила про обстрел своих позиций в районе поселка шахты имени Гагарина на окраине Горловки.



Группировка «ЛНР» заявила о двух нарушениях «режима тишины» за 1 июня — в районе Золотого-5 и Молодежного.



СММ ОБСЕ с 27 июля 2020 года и до 31 мая 2021-го зафиксировала не менее 32 583 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 10 470 взрывов, 5 549 пролетевших неопределенных боеприпасов, 228 вспышек дульного пламени, 108 осветительных ракет, а также как минимум 16 228 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.