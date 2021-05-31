ОБСЕ: Ситуация на Донбассе ухудшается

В последние месяцы напряжение на Донбассе ухудшается, отметила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид. Об этом сообщает «Радио Свобода».



«В последние пару месяцев мы видим, что напряжение ухудшается, а количество нарушений режима прекращения огня возрастает. Это напоминает, какой хрупкой является ситуация. ОБСЕ продолжит делать все, что в наших силах, но необходима устойчивая политическая воля и сотрудничество, чтобы закончить этот кризис. Люди заслуживают устойчивой стабильности и безопасности в повседневной жизни», — заявила Шмид.

С начала текущих суток, 31 мая, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.