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«Л-ДНР» не собираются открывать КПВВ на Донбассе в ближайшее время – правозащитники

02 июня 2021, 15:33

«Л-ДНР» не собираются открывать КПВВ на Донбассе в ближайшее время – правозащитники

Группировки «Л-ДНР» не намерены в ближайшее время открывать контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Об этом заявил основатель общественной организации «Восточная правозащитная группа» Павел Лисянский в комментарии «Новостям Донбасса».

«Они не будут открывать КПВВ в полном объеме, как это было раньше, когда за сутки через них проходили десятки тысяч людей. Этого уже не будет, наш прогноз отрицательный. Мы это видим по ряду факторов. Потому что вместо того, чтобы ремонтировать и открывать КПВВ возле Золотого и Счастья, ремонтируются контрольно-пропускные пункты на "границе" с РФ. Они там могут много о чем говорить в подгруппах Трехсторонней контактной группы, но мы читаем информацию на местах», – сказал Лисянский.

 

При этом жители неподконтрольной части Донецкой области не могут даже проезжать через КПВВ в Станице Луганской, поскольку больше года закрыта «граница» между «ДНР» и «ЛНР».

По словам Лисянского, правила на этой внутренней «границе» строже, чем на линии соприкосновения с подконтрольной Украине территорией. Правозащитники считают, что таким образом группировки «Л-ДНР» решают свои финансовые проблемы. 

«"Границы" между "ДНР" и "ЛНР" намного строже, чем "граница" между Украиной и "республиками". Почему это происходит: дотации из РФ им выделяются пропорционально каждому человеку. К примеру, "пенсионный фонд", "социальный фонд", места лишения свободы. Все просчитывается по каждому человеку, сколько у тебя людей – столько ты и получишь. В 2017-2018 годах большое количество было внутренней трудовой миграции из Луганска в Донецк. И это являлось проблемой, они стали получать меньше денег и поставили "границу"», – пояснил основатель «Восточной правозащитной группы».

В связи с этим выезд из ОРДО на подконтрольную Украине территорию фактически возможен только в нарушение украинского законодательства – через территорию России.

В Верховной Раде было зарегистрировано два законопроекта об освобождении от административной ответственности за вынужденное нарушение государственной границы и выезд с неподконтрольной территории не через КПВВ.

С украинской стороны с осени прошлого года ежедневно открываются все семь КПВВ. Но со стороны группировок «Л-ДНР» ежедневно работает только КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области.

Через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области пересечение линии соприкосновения осуществляется лишь два раза в неделю (по понедельникам и пятницам), поскольку в эти дни «ДНР» в этом транспортном коридоре открывает свой КПВВ «Еленовка». В день проходят до сотни человек, но пропускают их по специальным спискам, разрешения на проезд люди ждут месяцами.

Все остальные КПВВ со стороны ОРДЛО закрыты.

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