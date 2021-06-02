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Кабмин упростил для переселенцев получение водительских прав и регистрацию транспорта

02 июня 2021, 17:03

Кабмин упростил для переселенцев получение водительских прав и регистрацию транспорта

Кабинет министров на заседании в среду упростил для переселенцев получение водительских прав и регистрацию ними транспортных средств, сообщает пресс-служба правительства.

Были внесены изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

Данные изменения предусматривают, что внутренне перемещенные лица, у которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте проживания, смогут получать водительское удостоверение и допуск к управлению транспортом, а также осуществлять государственную регистрацию (перерегистрацию) и снятие с учета транспортных средств.

До этого, если отсутствовали сведения о зарегистрированном месте проживания в документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или Едином государственном демографическом реестре, ВПЛ были лишены такой возможности.

«Учитывая, что сейчас зарегистрировать место проживания на временно оккупированных территориях Украины невозможно, указанные изменения позволят получить указанные услуги, просто пользуясь справкой ВПЛ», – уточнили в Кабмине.

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