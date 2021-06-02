Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об олигархах. Документ определен как неотложный.



Согласно информации на сайте парламента, он зарегистрирован под №5599.



Полное название законопроекта – «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».



Текст документа пока отсутствует, однако отмечено, что законопроект передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил Совету национальной безопасности и обороны, Офису президента и Антимонопольному комитету разработать законопроект о статусе олигархов.



Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что 13 человек в Украине можно отнести к категории олигархов.



27 мая издание ZN.UA сообщило, что редакция ознакомилась с текстом проекта закона «Об олигархах» и сделала выводы о документе. Однако в Офисе президента «открестились» от «слитого» законопроекта.