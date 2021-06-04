У Ахметова заявили, что он не считает себя олигархом. А Коломойский готов попасть в реестр

Ринат Ахметов не считает себя олигархом и удивится, если его таким признают. Об этом пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова сообщила в комментарии «Радио Свобода».



«Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его признали. Ахметов — крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину, и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком », - отметила она.



По ее словам, на предприятиях SCM сейчас работает почти 200 тысяч сотрудников, в позапрошлом году финансово-промышленная группа оплатила около 60 млрд гривен налогов.



На вопрос о том, готов ли Ахметов избавиться своих бизнес или медиаактивов, чтобы не попасть в реестр олигархов, его пресс-секретарь отметила, что все они (в том числе и СМИ) «приобретенные законным путем и работают прозрачно».



Игорь Коломойский в свою очередь заявил, что готов попасть в реестр олигархов.



«Не хотелось бы, конечно, быть "белой вороной" и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и наши на него звезду "Олигарх"», — отметил он в комментарии «Радио Свобода».



В то же время Коломойский добавил, что эта его позиция будет актуальной, только если законопроект примут в такой редакции, сейчас.



На вопрос о том, не хотел бы он воспользоваться возможностью избавиться своих бизнес или медиаактивов, чтобы не попасть в этот реестр, Коломойский отметил, что «ничего продавать под дулом пистолета не собирается».



На уточнение, будет ли он готов отчитываться в таком случае о своих доходах, как это предусмотрено в нынешней редакции законопроекту, Коломойский ответил, что да.



«Ну, значит будем заполнять. Все и так все знают », - пояснил он и добавил о готовности отчитываться о своих встречах с политиками, если такие будут.

2 июня Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о деолигархизации. Положения документа предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам, и создание Реестра олигархов. Среди признаков олигарха приводится значительное влияние на средства массовой информации.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что 13 человек можно отнести к категории олигархов.

Ринат Ахметов возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины журнала Forbes. Его капитал оценили в 7,6 миллиарда долларов. Игорь Коломойский в этом году оказался на четвертом месте в украинском списке Forbes с состоянием в 1,8 миллиарда долларов.