«Нет ни одного случайного человека». Данилов – о санкциях СНБО в отношении воевавших на Донбассе

В санкционные списки Совета национальной безопасности и обороны влючаются люди, которые совершили те или иные преступления. По каждому проводится предварительная проверка. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания в пятницу.



Таким образом он прокомментировал ситуацию с попавшими под санкции нескольких человек, которые воевали на Донбассе и имеют соответствующие удостоверения.



По словам Данилова, министр внутренних дел доложил, что «ни один случайный человек не может попасть в санкционные списки».



«Эти списки заранее проверяются, верифицируются, и не только на территории Украины, а также в других странах. Все люди, которые попадают в списки, – попадают за совершение тех или иных преступлений», – подчеркнул Данилов.



По словам секреатря СНБО, один из тех людей, о которых идет речь, причастен к ограблению ювелирного магазина в городе Киеве, где убили охранника. Еще один находится сегодня в СИЗО и еще два человека проходят по уголовным делам.



«Ни единого случайного человека в списках, которые утверждает СНБО, появиться не может. По каждому проводится тщательная проверка», – повторил Данилов.



Он также отметил, что после введения санкций СНБО в отношении «воров в законе» и «криминальных авторитетов» их количество резко уменьшилось.



«С начала года на территории Украины у нас находилось 34 человека, которые имели статус "вора в законе", после решения СНБО их было 17, на сегодня у нас таких людей – 0», – подчеркнул Данилов.



Кроме того, согласно отчету министерства внутренних дел, из 111 «криминальных авторитетов», которые находились в Украине и попали под санкции, осталось 42, в отношении которых идет процедура выдворения. Еще 36 уже отправлены из страны и 33 находятся под следствием.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 14 мая о применении персональных санкций против 674 физических и 138 юридических лиц.



Ранее СНБО внесло в санкционный список «воров в законе» и иностранцев, которые являются «криминальными авторитетами».



Трое граждан РФ, уроженцы Чечни, обжалуют в суде введенные в отношении них санкции СНБО. Иски в суд подали Ясагов Адлан, Идрисов Муслим и Шаипов Магамод.