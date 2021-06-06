Кравчук: Байдену стоило бы поговорить с Зеленским перед саммитом с Путиным

Перед встречей в Женеве Джо Байдена с Владимиром Путиным президенту США стоило бы переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение в программе «Взгляд с Банковой» на канале «Дом» высказал глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.



«Я хотел бы обозначить некоторое своё желание. Я бы хотел, чтобы перед встречей Путина и Байдена, Байден поговорил хотя бы по телефону с президентом Зеленским. Потому что я понимаю, что во время этой встречи тема Украины будет присутствовать, это уже очевидно. А раз она будет присутствовать, то, наверное, никто лучше Украину не знает, чем знает её Зеленский. И никто лучше не знает ситуацию на Донбассе, чем знает президент Зеленский. Потому что за не столь продолжительное время пребывания на посту главы государства он уже более 25 раз бывал в районе конфликта», — сказал Кравчук.



Он уверен, что информация, озвученная Зеленским Байдену, могла быть полезной для президента США в беседе с Путиным. А организовать телефонный звонок будет несложно.



«Думаю, тут сложности большой нет. Ведь Байден же приедет в Европу для участия в саммите Евросоюз — США. И будучи в Европе, в Женеве, в частности, будет несложно поговорить, хотя бы по телефону с господином Зеленским», — считает политик.

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин будут поднимать украинский вопрос на двухсторонних переговорах, подготовка к которым еще продолжается. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины и спикер делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.